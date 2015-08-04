قشر البطيخ ينقص الوزن ويعزز القدرة الجنسية

فى كثير من الأحيان نتجاهل أجزاء من الفواكه والخضراوات باعتبارها غير صحية، إلا أن هذه العادة تفقدنا العديد من الفوائد الصحية.>على سبيل المثال، فى حين يميل البعض إلى إزالة الخيوط البيضاء التى تغطى البرتقال، فهذه الألياف تحتوى على أعلى نسبة من مركبات الفلافونويد، أما بالنسبة للكيوى فإننا نزيل الطبقة البنية التى تغطيه، على الرغم من أنها صالحة للأكل، حيث تحتوى على ثلاثة أضعاف الألياف الموجودة بالداخل، وهذا أمر مثير للاهتمام.

وكشف الموقع الطبى الأمريكى "Health"، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، أن قشرة البطيخ تحتوى على العديد من العناصر المهمة، لافتين إلى أن هناك العديد من الفوائد الصحية لتناول قشرة البطيخ، وتشمل:

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1- قشرة البطيخ تزيد من الرغبة الجنسية

2- قشرة البطيخ تساعد على فقدان الوزن

>وقد لاحظ باحثون أمريكيون أن مادة السيترولين الموجودة فى قشرة البطيخ تساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء الذى يمكن أن يساعد من يعانون من ضعف الانتصاب، لذلك يطلق على البطيخ اسم "الفياجرا الطبيعية".>مرة أخرى، قد أظهرت الدراسات أن استهلاك السيترولين يؤدى إلى فقدان الوزن بنسبة 30 فى المئة، وهذا يرجع إلى أن السيترولين الموجود فى قشرة البطيخ يؤدى إلى الاقلال من التعب العضلي، وبالتالى يقلل وزنهم.