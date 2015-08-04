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مفاجأة.. الزواج يحد من إقبال الشباب على تناول الخمور

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مفاجأة.. الزواج يحد من إقبال الشباب على تناول الخمور مفاجأة.. الزواج يحد من إقبال الشباب على تناول الخمور
نتائج جديدة ومثيرة بشأن الفوائد الصحية للزواج، كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ميسورى – كولومبيا وجامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

وأشارت الدراسة أن الزواج يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من إقبال الشباب على تناول الخمور والمشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، وثبت أيضا أن هذه العلاقة المقدسة تساعد فى علاج مدمنى الخمور والذين يتناولون الكحوليات بشراهة، وساهم فى تغيير سلوكهم للأفضل ومكنهم من الإقلاع عن تناولها.

وأضاف الباحثون أن مدمنى الخمور بعد بالزواج يضطرون إلى تغيير عاداتهم اليومية الخاطئة، ومن أهمها تناول الكحوليات، وذلك حتى يستطيعوا التكيف مع الوضع الجديد والإيفاء بمتطلباتهم الزوجية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Alcoholism: Clinical and Experimental Research" خلال شهر أغسطس الجارى.

وكشفت الأبحاث السابقة عن فوائد كثيرة للزواج، أهمها:أنه يقلل فرص الإصابة بالأمراض المزمنة ويحد من خطر الأزمات القلبية والوفاة المبكرة، وكما يحسن جودة النوم ويقلل فرص الإصابة بالسكتة الدماغية، ويعزز الشعور بالسعادة ويحمى من الاكتئاب، وذلك حسبما نشر بالعديد من المجلات الطبية أبرزها:" European Journal of Preventive Cardiology".
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