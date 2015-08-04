بالصور.. عمال يسابقون الزمن للانتهاء من تزيين الشوارع قبل افتتاح القناة

فيما تشبه الأجواء التى تسبق الأعياد والمناسبات السعيدة، تسير الأوضاع فى شوارع الإسماعيلية وغيرها من المحافظات، حيث يسابق العمال الزمن للانتهاء من تجهيزات الشوارع وتنظيفها وتهيئتها لاستقبال المحتفلين بافتتاح قناة السويس.

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" العمال فى الشوارع لكل منهم مهمته الخاصة فى تطوير وتنظيف شوارع الإسماعيلية قبل ساعات من افتتاح المشروع القومى العملاق.



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