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نيابة بنى سويف تفتح تحقيقا بواقعة وفاة سيدة أمام قسم شرطة ناصر ببنى سويف

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نيابة بنى سويف تفتح تحقيقا بواقعة وفاة سيدة أمام قسم شرطة ناصر ببنى سويف نيابة بنى سويف تفتح تحقيقا بواقعة وفاة سيدة أمام قسم شرطة ناصر ببنى سويف
فتحت نيابة بنى سويف الكلية، برئاسة المستشار تامر البهنساوى، تحقيقا موسعا فى واقعة وفاة سيدة عجوز بعد رفض مستشفى ناصر المركزى استقبالها بحجة عدم وجود أماكن شاغرة بقسم العناية المركزة، حيث علمت اليوم السابع أن النيابة طلبت أخذ أقوال مدير مستشفى ناصر المركزى والطبيب النوبتجى.

وكان مرزوق عبد المنعم عبد الحافظ، 26 سنة، فلاح، مقيم بقرية كوم أبوخلاد، حرر محضرا بقسم شرطة ناصر يفيد فيه رفض مستشفى ناصر المركزى قبول والدته بقسم العناية المركزة، بحجة عدم وجود أماكن شاغرة، وأثناء تحرير للمحضر توفيت والدته حميدة صابر عطوة 57 أمام قسم الشرطة.
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