تجديد حبس محام متهم بالنصب على المواطنين بمنطقة المقطم 15 يومًا

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس محام متهم بالنصب على المواطنين بمنطقة المقطم،15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحريات مباحث مديرية أمن القاهرة، أن المتهم تمكن من النصب على أمانى ط"باحثة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون و3 أشخاص آخرين، بحجة اصطناع وتزوير خطابات تخصيص وحدات سكنية وإيصالات إيداع نقدية منسوب صدورها للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بأسمائهم والاستيلاء على مبلغ مالى 320 ألف جنيه، وبإجراء التحريات بمعرفة اللواء محمود خلاف، نائب مدير المباحث، أمكن تحديده، وتبين أنه يدعى "صابر.ا" محام حر ومقيم دائرة قسم المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة الإعلام، وعدد 27 إيصال استلام نقدية، 5 خطابات تخصيص وحدات سكنية بأسماء اشخاص مختلفة منسوب صدورهم للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، 3 خطابات منسوب صدورها لذات الهيئة موجهين إلى مرفق المياه والكهرباء وهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتوكيلان عام منسوب صدورهما لمكتب توثيق الشهر العقارى بمدينة نصر "جميعها مزورة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بحيازته المضبوطات بقصد استخدامها فى النصب والاحتيال على المجنى عليهم.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وبسؤال علاء عوض، وكيل نيابة المقطم، للمتهم عما هو منسوب إليه من تهم، أنكر صلته بارتكاب وقاىع التزوير، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالنصب على المواطنين وتزوير اختام شعار الجمهورية.