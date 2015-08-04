تجديد حبس 16 إرهابيًا أنشاءوا مصنع متفجرات بالسنطة 15 يومًا

قررت نيابة السنطة تجديد حبس 16 إرهابيًا ضمن خلية إرهابية قاموا بإنشاء مصنع لتصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة داخل مزرعة أرانب بقرية ميت حواى مركز السنطة، وأسفر عنها استشهاد أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بالسنطة أثناء تفكيك عبوة ناسفة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان ضباط المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأمن الوطنى قد ألقوا القبض على المتهمين ضمن 4 خلايا إرهابية وبحوزتهم 11 بندقية آلية كلاشينكوف و12 خزينة من ذات الطراز وطبنجة حلوان عيار 9م و280 طلقة آلى و8 طلقات عيار 9م و200 كيلو جرام من مادة المغناطيس المستخدم فى تفخيخ السيارات وتجميع العبوات مع بعضها لزيادة القوة التدميرية وكمية من نترات الألمونيوم و50 كيلو جرامًا يوريا ومجموعة من البطاريات والدوائر الكهربائية والوصلات والسيارات أرقام 853 ى ل ن ماركة أفيو و300296 ملاكى الغربية، و4216 ع ج ب نصف نقل و9416 ع د ب نصف نقل 8549 س ط ف ماركة دايو لانوس وتوك توك بدون لوحات، وقاموا بارتكاب 27 عملية إرهابية بمدن سمنود وزفتى والسنطة وكفر الزيات.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين أنهم كانوا يقومون بإعداد كمية كبيرة من المتفجرات داخل مصنعى المتفجرات بقريتى ميت حواى بالسنطة وميت المخلص بمركز زفتى واستخدام المغناطيس لتثبيت القنابل أسفل سيارات ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

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