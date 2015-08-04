مدير أمن الشرقية يفتش حجز سجناء الإخوان ويعثر على هواتف محموله و «آي باد»

قام اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، عقب تفقده موقع حادث أمين الشرطة هاني حامد محمد، والذي استشهد اليوم على أيدي عناصر إرهابية أثناء توجهه لعمله بمركز شرطة أبوحماد . وقام مدير الأمن بتفتيش حجز سجناء الإخوان، بعد أن أصر القائمون على حراسة العنابر على قيام مدير الأمن بنفسه بتفتيش العنابر، وعثر مدير الأمن على العديد من الهواتف المحمولة وشرائح التليفون ، وآي باد، داخل حجز سجناء الإخوان .

كان اللواء خالد عبد الرحمن مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائي ،يفيد قيام مجهولون باغتيال ” هاني حامد محمد ” 38 سنة أمين شرطة من قوة من مركز شرطة أبوحماد ، ومقيم قرية طاهرة العورة مركز الزقازيق ، ،وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية. وانتقل فريق من نيابة أبوحماد ، وقام بمعاينة الجثمان بمشرحة المستشفي العام بأبوحماد ، وتبين من خلال توقيع الطب الشرعي علي الجثمان ، إصابته ب3 طلقات نارية بالجسم أودت بحياته في الحال،فيما صرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية ، وطلبت تحريات الأمن الوطني حول الحادث.