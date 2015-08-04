محافظ السويس: ﻻ صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لافتتاح القناة الجديدة

أكد اللواء العربي السروي محافظ السويس انه ﻻ صوت يعلو فوق صوت الاستعداد لافتتاح القناة الجديدة ، مؤكدًا على دور الامن خلال المرحلة المقبلة في تأمين المواطنين والمنشآت وحسن معاملة للمواطنين وضبط النفس.

وأشار بيان صادر من ديوان عام المحافظة أن اللواء العربي السروي أعطى تعليماته خلال المجلس التنفيذي لمحافظة السويس بإزالة كافة التعديات الموجوده في نطاق حي الأربعين، وبخاصة ميدان الاسعاف وباقي الأحياء، مشيرًا إلى ضرورة عمل دراسات أمنية سريعة لسرعة التنفيذ.

وقرر المحافظ منع المعديات غير القانونية في حي الجناين، وضرورة إستخدام الكباري الجديدة، والتركيز على النظافة في كافة الأحياء والشوارع الداخلية والمناطق الشعبية.

واكد المحافظ ان هناك إنشاء خزان مياه إضافي لمدينة السلام، وخلال أسبوعين سيتم البدء في التنفيذ لحل مشكلة ضعف المياه في مدينة السلام نهائيا .

وعن مشكلة الكهرباء في مدينة السلام، اكد المحافظ على المسئولين بالكهرباء سرعة تنفيذ خطة لتغيير الكابلات والمحوﻻت لحل مشكلة إنقطاع الكهرباء نتيجة زيادة الأحمال عن الحدود القصوى للكابلات والمحولات القائمة الأن مع التأكيد على مراعاة التوسعات المستقبلية.