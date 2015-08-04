محافظ السويس يؤكد علي سرعة صيانة مدارس المحافظة

أكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، في المجلس التنفيذي للمحافظة علي الاستعداد الجاد للعام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة التي تتم بالمدارس بالتنسيق بين التربية والتعليم وهيئة الابنية التعليمية والأحياء.

أضاف فى بيان إعلامي، أن إجراءات غلق مراكز الدروس الخصوصية سيتم بعدانشاء قناة فضائية تعليمية، وتشغيل المدارس بعد الظهر من خلال مجموعات التقوية عن طريق اصحاب مراكز الدروس الخصوصية وبصورة مقننة وسيعلن عن ذلك بقرار من وزير التعليم، وتوزيع C D للمواد الدراسية، بالإضافة إلى إلغاء نظام الحصص واستبدالها بنظام المحاضرات.

وذكر، مدير عام التعليم، أنه قرر إضافة 10 درجات للمجموع للطالب مقابل الحضور وحسن سلوك.