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​بالصور.. أسوان تبدأ احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة من معابد أبو سمبل

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​بالصور.. أسوان تبدأ احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة من معابد أبو سمبل ​بالصور.. أسوان تبدأ احتفالاتها بافتتاح قناة السويس الجديدة من معابد أبو سمبل

4 أغسطس 2015 | 6:25 مساءً

بتفرح

بدأت اليوم الاحتفالات الرسمية لمحافظة أسوان بافتتاح قناة السويس الجديدة حيث نظمت اليوم منطقة أثار ابوسمبل بالتعاون مع اهالي مدينة أبوسمبل السياحية في أقصى جنوب مصر احتفالية شعبية كبيرة بمناسبة قرب افتتاح قناة السويس الجديدة.
> وقال حسام عبود مدير عام أثار أبو سمبل ان الاحتفالية تضمنت إقامة مهرجان وديفيليه شعبي امام معبد ابوسمبل، وحمل المشاركون العديد من صور الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية ولافتات مكتوب عليها ” مصر بتفرح “.
> شارك في المهرجان ايضًا عدد من السائحين الاجانب الذين كانوا في زيارة معبد ابوسمبل اليوم من مختلف الجنسيات العالمية وسط مشاعر من الفرحة والبهجة.
> وأضاف حسين مختار مدير مركز اعلام ابوسمبل بالهيئة العامة للاستعلامات وأحد منسقي الاحتفالية الشعبية، ان المهرجان بدأ بعزف السلام الجمهوري، وأعقبه تقديم فقرات راقصة من فرق الفنون الشعبية وعرض فيلم تسجيلي لمراحل تنفيذ القناة الجديدة.
> واضاف ان الاهالي قاموا برفع لافتات التهاني للسيد رئيس الجمهورية والسيد محافظ أسوان وللشعب المصري باكمله. مشيرًا الى انه سيتم عرض فيلم تسجيلي عن قناة السويس الجديدة في ميدان وسط مدينة ابوسمبل مساء اليوم، عبر شاشات العرض والمردود الاقتصادي لإنشاء القناة الجديدة.

2015-08-04

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