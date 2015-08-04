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سفارة مصر في روما تقيم عرضًا للوثائق والخرائط التاريخية حول قناة السويس منذ افتتاحها

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سفارة مصر في روما تقيم عرضًا للوثائق والخرائط التاريخية حول قناة السويس منذ افتتاحها سفارة مصر في روما تقيم عرضًا للوثائق والخرائط التاريخية حول قناة السويس منذ افتتاحها

 

قناة السويس الجديدة

تقيم السفارة المصرية فى روما، يوم 6 أغسطس الجاري، بالتعاون مع وزارة الثقافة الإيطالية معرضًا للوثائق والخرائط التاريخية التى تجسد قناة السويس منذ افتتاحها فى نوفمبر 1869.

صرح السفير عمرو حلمي، سفير في روما أن المعرض سيتم تنظيمه، بمقر السفارة بالتعاون مع البروفيسور “جيوفاني شرياني” مدير دار الوثائق التاريخية الايطالية، حيثُ سيتم عـرض مجموعة من الوثائق والخرائط التى تجسد أفكار المهندس الإيطالى “لويجى نيجريللى” الذى كان من أوائل من دعوا إلى شق قناة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، وتشمل تلك الوثائق أعمال المجموعة العلمية التى شكلها “فرديناند دليسيبس” عام 1855 لوضع الخطط الهندسية لشق قناة السويس.

يشمل المعرض عرضاً لكتاب المهندس الايطالى “نيجريللى” عن قناة السويس الذى أكد فيه أن الربط بين البحرين المتوسط والأحمر يُعد ضرورة قصوى لحرية التجارة ولتعزيز التبادل التجارى بين أوروبا وشبه القارة الهندية، الأمر الذى سيحقق لمصر منافع اقتصادية كبيرة، كما سيسهم فى تحويل البحر المتوسط إلى مركز رئيسى للتبادل التجارى الدولي.

ويشارك فى افتتاح المعرض مجموعة من ممثلى الدوائر الثقافية والإعلامية الايطالية، أخذاً فى الاعتبار الاهتمام المتزايد الذى تبديه مختلف الدوائر الايطالية بمشروع قناة السويس الجديدة الذى نجحت مصر فى إنجازه. خاصة أن قناة السويس تحتل مكانة ثقافية خاصة فى تاريخ العلاقات بين البلدين.

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