محلب يعقد إجتماع لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع المراشدة للإستصلاح الزراعي بمحافظة قنا

عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً لبحث الخطوات التنفيذية لمشروع المراشدة للإستصلاح الزراعي بمحافظة قنا، وذلك بحضور وزراء : التنمية المحلية، الإسكان، الري، الزراعة، ومحافظ قنا، ومساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري، وممثلي عدد من الجهات.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه قد تم خلال الإجتماع تقديم عرض من الدكتور حسام مغازي وزير الري، حول الموقف الراهن للموارد المائية لمشروع المراشدة بمحافظة قنا، والذي يضم أراضي بغرب المراشدة، وأخرى بغرب غرب المراشدة، بمساحة زراعية تبلغ نحو 38.500 فدان.

كما تضمن العرض الدراسات الخاصة بمصادر المياه بمنطقة المشروع، سواء من الترع الرئيسية والآبار الإرتوازية القائمة والتي يتم تنفيذها، ومقترحات الوزارة لتوفير المياه للمشروع. وتضمن العرض أيضا الدراسات الخاصة بتحديد المناطق التي سيكون مناسباً لها الري السطحي وتلك التي ستروى بالمياه الجوفية.

وأضاف السفير حسام القاويش، أن الإجتماع خلص إلى عدد من التوصيات، وهي التوجيه بتدبير الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، والتأكيد على ضرورة التدرج في زراعة الأراضي القائمة على المياه الجوفيه مرحلياً، لضمان نجاح المشروع، مع إتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ شبكة الصرف مستقبلياً. كما تم الإتفاق على الإلتزام بإستخدام الري الحديث مثل الرش والتنقيط، وعدم زراعة أي محاصيل مستهلكة للمياه، والتشديد على ضرورة إلغاء التخصيص في حالة عدم الإلتزام بالري الحديث. كما تم الإتفاق على تحديد التركيب المحصولي المناسب لمنطقة المشروع، وضرورة تثبيت الجهد الكهربائي للمشروع لضمان إستمرارية تشغيل المحطات.

من جانبه عرض الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان الخطوات التنفيذية لمشروع غرب المنيا، حيث تم الإنتهاء من إعداد التصميم العمراني الخاص بمشروع غرب المنيا، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية سكنية وزراعية وإنتاجية متكاملة.