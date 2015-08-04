صرح يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تتظم مساء اليوم الثلاثاء، مهرجانًا بالدراجات النارية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة.
> وقال إنه سيتم تنفيذ مهرجان بالدرجات النارية من امام الوحدة المحلية بمركز ومدينة الخارجة بمشاركة (200) مشترك وتحت رعاية السيد اللواء المحافظ.
> وأضاف إنه سيتم تنظيم يوم الخميس المقبل، مسيرة كبيرة يشارك فيها نحو 500 طليع من الشباب والرياضة وذلك تزامنا مع احتفال القناة .
الوادي الجديد تنظم مهرجانًا «للدراجات النارية» إحتفالًا بقناة السويس الجديدة
صرح يحيى دياب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، ان مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد تتظم مساء اليوم الثلاثاء، مهرجانًا بالدراجات النارية بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة.