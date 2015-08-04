بالفيديو..اليوم السابع تحتفل بالقناة على طريقتها.. "مصر بتفرح وإحنا معاها"

فى أجواء احتفالية وصلت إلى مقر اليوم السابع "تورتة قناة السويس" على شكل سفينة بيضاء مزينة بلوجو القناة الجديدة، إهداءً للجريدة من الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار الشربتلى.

واحتفل مجلس تحرير الجريدة وصالة التحرير بأقسامها المختلفة بافتتاح القناة الجديدة، التى يأمل المصريون أن تكون قناة لمصر تعبر بها إلى العصر الجديد.

إذا أردت أن تعرف قيمة قناة السويس الجديدة لا تقسها بالمتر طولا، ولا بالذراع عمقا، ولكن انظر حولك إلى ما وصل إليه حال المنطقة، وتخيل أن هذا هو الحال الذى كان مخططا لنا أن نصل إليه، لكننا تحدينا كل المخططات، ومازالت مصر تقف على قدميها، وتستطيع أن تنجز مشروعات عملاقة فى وقت قياسى.

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>فى الحروب الكبرى لا يجب أن نلتفت إلى حديث المحبطين، مصر بتفرح بمشروعها الضخم، الذى سيفيد العالم كله، وبتفرح بأنها مازالت قوية وتستطيع البناء فى زمن التخريب والانهيار.



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