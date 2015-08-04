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الإسماعيلي يحذر الأهلي بسبب السولية

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الإسماعيلي يحذر الأهلي بسبب السولية الإسماعيلي يحذر الأهلي بسبب السولية

حذر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة محمد أبو السعود نظيره الأهلي في الدخول في مفاوضات جديدة من لاعب وسط الفريق عمرو السولية مشيرا إلى أن "الأمر انتهى واللاعب سيبقى في الإسماعيلي".

ورفض الإسماعيلي بيع السولية إلى الأهلي بعد رفض اللاعب عرض إماراتي قيل أنه يبلغ مليون دولار ونصف مليون أخرى يحصل عليها السولية.

وأبرز الإسماعيلي رفض اللاعب محاولات تجديد تعاقده مع النادي. ورفض رغبة اللاعب في بيان رسمي للنادي. (طالع التفاصيل)

وخرج الإسماعيلي ليهدد اللاعب إما أن يجدد عقده مع النادي أو القادم سيكون أصعب. (طالع التفاصيل)

وبعد قرار سحب شارة القيادة من السولية وجه نادي الإسماعيلي تحذيرا إلى الأهلي عبر موقعه الرسمي يوم الثلاثاء من دخول النادي في أي مفاوضات من جديد مع السولية أو "أستخدام أساليبهم وتعاملهم المتكرر لتشييت الأذهان".

وأكد الإسماعيلي في بيانه إن "الموضوع تم إغلاقه بشكل رسمي ولابد من قيام نادي المبادئ باحترام تعاقد اللاعب مع ناديه الحالي وأنه كان من المفترض أن يتم التفاوض مع الإدارة أولا وليس الضغط على اللاعب لحسن الحصول على توقيعه".

وأختتم البيان بـ"إن هذا الموقف يساعد على زيادة الاحتقان والتعصب بين جماهير الفريقين في الوقت التي تسعى الدولة لعودتهم إلى المدرجات من الموسم الجديد".

وينتهي عقد السولية في يوليو من عام 2016.

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