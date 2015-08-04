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صورة – محمد حمدي يظهر في الأهلي لأول مرة

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صورة – محمد حمدي يظهر في الأهلي لأول مرة صورة – محمد حمدي يظهر في الأهلي لأول مرة

ظهر محمد حمدي زكي الوافد الجديد على صفوف الأهلي في ملعب مختار التتش لأول مرة عقب إعلان انضمامه للفريق قادما من الاتحاد السكندري.

وكان الأهلي قد أعلن في وقت سابق عن ضم محمد حمدي قادما من الاتحاد في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكان لاعب الأهلي الجديد قد ذهب لمقر الاتحاد المصري لكرة القدم صباح يوم الثلاثاء من أجل الإدلاء بأقواله في شكوى ناديه السابق ضده (طالع التفاصيل).

وعقب نهاية التحقيقات قام اللاعب بالدخول لملعب مختار التتش من أجل مشاهدة مران الفريق الذي يستعد لملاقاة النجم الساحلي في الجولة الرابعة من الكونفدرالية.

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