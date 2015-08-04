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محمد حمدي من ' التتش ' يتحدث عن استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

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محمد حمدي من ' التتش ' يتحدث عن استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية محمد حمدي من ' التتش ' يتحدث عن استبعاده من قائمة الأهلي الإفريقية

تحدث محمد حمدي زكي مهاجم الأهلي الجديد المنتقل من نادي الاتحاد السكندري عن استبعاده من القائمة الإفريقية للفريق.

الأهلي استقر على رباعي القائمة الإفريقية بقيد كلا من جون أنطوي وماليك إيفونا وصالح جمعة وأحمد فتحي مع مقعد خامس متبقي والأقرب له شريف عبد الفضيل.

محمد حمدي وصل إلى "التتش" يوم الثلاثاء قبل أن يتحدث للصحفيين عن الانضمام إلى الأهلي والاستبعاد من القائمة الإفريقية.

وقال حمد زكي: "سعيد جدا بالتواجد في أول أيامي بالنادي الأهلي مع تواجد الجماهير".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "لست حزينا من استبعادي من القائمة الإفريقية للفريق. هي وجهة نظر فنية وأنا احترمها".

ويشهد مران الأهلي حضور جماهيري في مدرجات ملعب التتش.

وعن التحقيق الذي خضع له في اتحاد الكرة بسبب شكوى الاتحاد السكندري. أتم حمدي زكي: "موقفي سليم تماما من أزمة الاتحاد".

وكان محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة قد كشف عن أقوال حمدي زكي في التحقيق معه بشأن شكوى ناديه الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

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