بالصور - رسائل قوية من جماهير الأهلي بعد أزمة غالي

وجهت جماهير الأهلي رسائل قوية خلال مران الفريق في ملعب مختار التتش وذلك بعد الأزمة التي نشبت بين حسام غالي ووائل جمعة.

واستبعد الأهلي ثنائي الوسط حسام غالي وعبد الله السعيد من رحلة الفريق الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وأرجع مدير الكرة القرار إلى أسباب تأديبية.

وأبلغ حسام غالي بعدها علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في القلعة الحمراء برغبته في الرحيل.

وشهد مران الأهلي استعدادا لمواجهة النجم الساحلي حضور الجماهير والتي رفعت العديد من اللافتات التي تعبر عن رفضها لما يحدث.

"جماهير الأهلي لن تسمح بوجود أزمات". " الأهلي من يصنع تاريخ مسئوليه ومدربيه ولاعبيه". " من لا يكون على قدر مسئولية إدارة الفريق يرحل من كان اسمه وله من الجمهور كل الاحترام والتقدير". "الأهلي فوق الجميع". أبرز ما جاء في رسائل جماهير الأهلي إلى لاعبي الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي يوم السبت في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.

شاهد - صور رسائل جماهير الأهلي