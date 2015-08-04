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بالصور.. المصريون يرفعون العلم بالمحافظات احتفالاً بقناة السويس الجديدة

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أجواء كرنفالية تشهدها شوارع محافظات ، بعدما انتشرت الأعلام المصرية على المقاهى وأعلى المنازل وفى أيادى المواطنين بالشوارع، ابتهاجا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وفى مشاهد احتفالية مليئة بالفرحة، عمت الأعلام المصرية جميع الأرجاء بالمحافظات، وانطلق المواطنون فى شوارع محافظاتهم للاحتفال بانتهاء المشروع القومى.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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