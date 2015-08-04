استجابة لـ"اليوم السابع"..مجلس الوزراء يوفر سريرا لمريضة بمستشفى شبين الكوم

استجاب مجلس الوزراء لما نشره "اليوم السابع" فى خدمته "صحافة المواطن"، بخصوص استغاثة من القارئ مصطفى كريم، لوزير الصحة، بعدم تمكنه من حجز سرير لوالدته بالعناية المركزة فى مستشفى جامعة شبين الكوم فى المنوفية.

وأكد القارئ، عبر اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء تدخل واتصل بالمستشفى لتوفير غرفة بالعناية المركزة لوالدته، وهو ما حدث إذ تم توفير غرفة لها بعد مرور أقل من ساعة من اتصال مجلس الوزراء.

فيما أشار طبيب بالعناية المركزة بمستشفى شبين الكوم التعليمى، إلى تلقيهم اتصالا هاتفيا من مجلس الوزراء، ووجهوا بتوفير غرفة للسيدة، وهو ما حدث بعد مرور أقل من ساعة، وأن حالة المريضة تحت المتابعة والملاحظة الآن.

- صحافة المواطن: قارئ يستغيث بوزير الصحة لإيجاد "سرير" لوالدته بمستشفى شبين الكوم