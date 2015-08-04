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محامى أسرة سعاد حسنى يطالب بالتحقيق مع برديس بسبب تشويهها "ياواد ياتقيل"

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محامى أسرة سعاد حسنى يطالب بالتحقيق مع برديس بسبب تشويهها "ياواد ياتقيل" محامى أسرة سعاد حسنى يطالب بالتحقيق مع برديس بسبب تشويهها "ياواد ياتقيل"
قال عاصم قنديل محامى أسرة الفنانة الراحلة "سعاد حسنى"، أنه تقدم بطلب لنيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس رئيس النيابة، للتحقيق فى البلاغ المقدم منه ضد الراقصة برديس بسبب تصوير كليب "ياواد ياتقيل".

وأضاف قنديل فى تصريحات لـ"اليوم السابع" انه كان قد تقدم ببلاغ ضد الراقصة برديس قبل صدور قرار حبسها فى قضية التحريض على الفسق يتهمها فيه بسرقة أغنية الفنانة الراحلة سعاد حسنى ياواد ياتقيل وتصويرها بطريقة تسئ الى الفنانة الراحله وتشوه الأغنية التى ظلت سنوات فى السينما المصريه، مطالبا فى التحقيق فى البلاغ.


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