Top 5: مستحضرات الأسبوع لمكياج ناعم باللون الأزرق

انها صيحة الألوان لهذا الصيف،! وهذا اللون الأزرق أشهرها، لأنه يبرز جمالك بشكل لافت ومميّز. لتطبيق مكياج ناعم بهذا اللون، تحتاجين إلى كريم لتبييض الوجه، إضافة إلى عطر يُكمل الإطلالة. تابعي معنا المستحضرات اللازمة لك:

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1.هل تريدين الشعور بالإشراق والانتعاش في هذا الفصل؟ ننصحك بتجربة عطر يفوح منه أريجا النيرولي وأوراق البتولا، ليشكّلا تبايناً مفاجئاً مع قلب العطر الذي تمتزج فيه نفحات بتلات الغاردينيا. عطر "سي" See من كلويه Chloe

2.إنه ابتكار جديد في عالم الماسكرا مع الفرشاة المصمّمة خصيصاً لتلائم شكل العين وتجعلها تبدو أكبر، عبر تطويل الرموش وتكثيفها. ويكتمل التجدّد باللون الأزرق المناسب لفصل الصيف. ماسكرا " أيكونيك أوفركورل واتربروف" Iconic Overcurl Waterproof من ديور Dior

3. يؤثر أحمر الشفاه في مكياجك ككلّ، إذ يمكنه أن يحوّل إطلالتك من كلاسيكية إلى جذابة أو مرحة. ننصحك بهذا اللون الذي يناسب كلّ ألوان البشرة في فصل الصيف.

أحمر شفاه " انسوميز 507" Insoumise 507 من شانيل Chanel

4.إليك ابتكار مستحضر ثوريّ بتكنولوجيا تفتيح البشرة القائمة على أسس علمية عبر استقلاب الخلايا، الذي يضمن لك الحصول على النتائج التي تريدينها.

كريم تفتيح البشرة " ايديال وايت ميتا وايتنيغ ايسانس" Ideal White Meta Whitening Essence من فيشي Vichy.

5.يعتبر الأي لاينر الأسود من الأساسيات الجمالية عند المرأة العربية، إلا أنّ صيحات الموضة لهذا الفصل تتجه نحو الألوان. لذلك، ننصحك بتجربة الأي لاينر الأزرق.

أي لاينر " فيليب تريسي فلويدلاين رويال وينك" Philip Treacy Fluidline Royal Wink من ماك

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