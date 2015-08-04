أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

لماذا لا أشم رائحة عطري؟

Google+ Print
لماذا لا أشم رائحة عطري؟ لماذا لا أشم رائحة عطري؟

الثلاثاء 04-08-2015 16:54

يعتبر العطر من مستحضرات التجميل التي تترك آثاراً نفسية عليك وعلى من حولك. ومن أسف، أن أغلب النساء يواجهن صعوبة في اختيار العطر الذي يُناسبهنّ، وما أن تجد الرائحة التي تخترق أنفها وتُبهر من حولها حتى تزول بسرعة، وكأنها لا تستخدم العطر. تابعي هذا الموضوع، واكتشفي لماذا لا تشمّين رائحة عطرك، وما هي الطريقة الصحيحة في وضع العطر الخاص بك.

أجدد 7 عطور لهذا الأسبوع

عندما أضع العطر لأول مرة أو أشمّه في المتجر أجده جميلاً جداً وقوياً. وبعد فترة من استخدامه، تختفي الرائحة. فما السبب؟ إذا كنت تعانين من هذه المشكلة، تأكدي أن هناك سبباً لتصبح الرائحة خفيفة، لكنها لا تختفي.

لماذا أصبحت الرائحة خفيفة؟ وكيف يمكنك أن تعالجي هذه المشكلة؟

تُحَفّز حاسة الشمّ وتتطوّر باستمرار، وترتبط بالذاكرة بشكل لا تزال حاسّة الشم تبلغنا برائحة العطر المألوفة لشخص ما، كما تبلغنا برائحة الخبز الساخن عند مرورنا بالقرب من المخبز، أو برائحة الأكل الشهية عند اقترابنا من أحد المطاعم، أو قد تنبهنا إلى تسرّب محتمل للغاز. لذلك، من الطبيعي نسيان الرائحة خارج هذه الحالات. مع الوقت، يُصبح من الصعب على الأنف الاستمرار في التقاط الإشارات التي تبلغنا بأيّ تغيير.
عند رشّ العطر، يختار الأنف الرائحة في البداية، ثمّ يُرسل إشارة إلى الجهاز الموجود في الدماغ، ويسجّل على أنه "رائحة جديدة".
لكن بمرور حوالى العشر دقائق يصبح الجديد بالنسبة إلى الدماغ قديماً، ويُعتبر آمناً، ويبدأ الأنف من جديد بإعادة تنظيم نفسه لالتقاط إشارات جديدة. في كثير من الأحيان، يكون هذا هو السبب الرئيسي في اختفاء رائحة العطر على أجسادنا.

هناك أيضاً عامل آخر، قد يكون سبباً في اختفاء الرائحة، وهو استخدام الجزئيات الطبيعية في تكوين العطور التي تفوح منها رائحة البنفسج. هذه الجزئيات تضاف في العديد من العطور لتعزيز رائحة الأزهار بسلاسة، كما لديها القدرة على اكتشاف الرائحة لفترة مؤقتة، وهذا قد يكون نتيجة الخلفية الوراثية، التي تستقبل الرائحة وتحفظها في الذاكرة.

الحل:
أول ما يجب القيام به هو الاستغناء لبضعة أسابيع عن عطرك المفضل، عن طريق اختيار عطر آخر أو عدم استخدام أيّ عطر، والاكتفاء بكريم الجسم من مجموعة العطر الخاص بك. بعدها، ضعي من عطرك وستجدين الفرق!
تابعي صور عطور هذا الصيف، واختاري المناسب لك.

تابعي أيضاً:

عطور مناسبة للمرأة المرحة

اكتشفي العطور المناسبة للمرأة المتوترة

اكتشفي العطر الذي يجعلك تحصلين على ثقة مَن حولك!

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي