بشرة مثالية خالية من البقع البنيّة مع Clarins

تغطية كاملة، راحة، إشراق، لمسة ماتية وثبات لفترة طويلة في كافّة الظروف! هذا هو الجيل الجديد من مستحضر Everlasting Foundation. فقد صُمّم كريم الأساس هذا للنساء اللواتي يرغبن في بشرة خالية تماماً من العيوب، بدون الحاجة إلى تعزيز مكياجهنّ خلال اليوم، أو المساومة على راحة بشرتهنّ ورفاهيّتها.

لا بدّ من الإشارة إلى أنّ Everlasting Foundation+ معزّز بالكينوا العضوية ومكوّنات فعّالة مضادّة للتلوّث ومستخلصة من النباتات، كما يوفّر ثباتاً وراحة مثاليين طيلة 18 ساعة*، وتغطية خالية من العيوب، وحماية مبهرة في آن معاً.

وبفضل تركيبته، ستشعرين وكأنّك لا تضعي مكياج الأساس على وجهك...

ثبات طويل وتغطية مثالية

ثبات طيلة 18 ساعة*

تصبح الشوائب والبقع الداكنة أقلّ بشكل ملحوظ. وتحصلين على بشرة خالية من العيوب بدون الحاجة إلى التعزيز خلال اليوم

ثبات مثالي مضمون.

حرّ، رطوبة، وإجهاد... يكافح Everlasting Foundation+ كلّ هذه العوامل طيلة

18 ساعة، بدون الحاجة إلى تعزيزه خلال اليوم. فهذا الإنجاز المذهل الذي توصّلت

إليه مختبرات كلارنس هو نتيجة الجمع بين تكونولوجيا High Fidelity System+

ومسحوق الخيزران.

• يثبت على سطح البشرة بشكل مثالي: تلتئم السيليكونات الموجودة في تكنولوجيا High Fidelity System+ مع الغشاء المائي الدهني بصورة مثالية بينما يمتص مسحوق الخيزران فائض الزهم. وبالتالي، يتمّ الحصول على تغطية متجانسة مع ثبات مذهل.

• تتوزّع صبغاته بشكل متساو على سطح البشرة ولفترة طويلة: تحافظ تكنولوجيا High Fidelity System+ على ثبات الصبغات على سطح البشرة بصورة مثالية، وتمنعها من تشكيل الخطوط. وعليه، يبقى لون كريم الأساس على حاله.

The High Fidelity System+

يتألّف هذا الغشاء الدقيق والخفي من جيل جديد من البوليمر الراتنجي السيليكوني، وهو عبارة عن طين طبيعي وإيكولوجي 100%، الهكتوريت، ,الصبغات المغلّفة بالأحماض الأمينية.

تغطية مثالية

تحتوي تركيبته الفائقة النعومة على كميّة أقلّ من الحبيبات البودريّة، وذلك لإخفاء أيّ بقع بنيّة، احمرار أو شوائب أخرى. وبالتالي، تصبح بشرتك خالية تماماً من العيوب وبلون متجانس بامتياز من دون الشعور بأنّ إطلالة مكياج الأساس غير طبيعية وسميكة.

مركّب Light-Optimizing+ الحصري من كلارنس

هذا المركّب عبارة عن عاكسات للضوء، أي الصبغات المصحّحة بفعل الضوء مع تأثير

soft focus والصبغات المتقزّحة العالية الدقّة مع تأثير صحّي، لضمان حصولك على إشراقة مبهرة وتغطية مثالية.

راحة وترطيب دائمان

في سبيل منحك راحة أكبر لدى الوضع وطوال اليوم، عزّزت مختبرات كلارنس تركيبة Everlasting Foundation+ بخلاصة الكينوا العضوية. فهذا المكوّن الفعّال الذي يمتاز بخصائص مغذّية، يساعد في المحافظة على بشرة ناعمة ويعزّز مفعول الترطيب لـ PLANT MICROPATCH.

حماية ثلاثية

مكياج أساس وعناية بالبشرة

كريم الأساس من Clarins ليس مجرّد مستحضر مكياج عادي. فهو يوفّر أيضاً حماية ضدّ العوامل الضارّة الخارجية تضيفينها إلى العناية اليومية.

حماية مضادّة للتلوّث وتشكّل الجذور الحرّة

تساعد خلاصتي الشاي الأبيض والهندباء البرية في قلب تركيبة كريم

الأساس هذا، في المساعدة على حماية البشرة من التأثيرات الضارّة للتلوّث

والجذور الحرّة التي تسبّب ظهور العلامات المبكرة للتقدّم في السنّ وفقدان

الإشراق.