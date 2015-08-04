«CRT» تعتذر لمرتضى والزمالك وتُقيل أحمد سعيد

قرر رجل الأعمال والمنتج التليفزيوني، أيمن عبد المعطي، عودة ملكية قناة CRT إليه مرة أخرى، حيث أنه مؤسس القناة والمالك الرئيسي لها قبل، أن يبيع نسبة من ملكيته إلى رجل الأعمال إكرامي الصباغ، مالك قناة «أونست» قبل إغلاقها.

وأكد عبد المعطي في بيان صادر عنه، اليوم، أن ملكية أصبحت خاصة به، بشراكة مع الممثل القانوني وائل الشربيني، وأن رئيس القناة الجديد هو أحمد عبد العزيز، وأن أحمد سعيد ليس له علاقة بالقناة من الآن، وتم إغلاق برنامجه «مباشر من مصر»، نظرًا لتطاوله على جماهير نادي الزمالك العريقة، كما أنه أدخل خلافاته الشخصية في مجال عمله، ووصف جماهير الزمالك وعشاقه بألفاظ بذيئة لا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما اقحم القناة في صراعات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وساهم في زيادة التعصب الجماهيري.

وتابع عبد المعطي في بيان القناة، أن الفترة المقبلة ستشهد هيكلة جديدة لقناة “crt” في جميع برامج، موضحًا انه سيتم اعداد خريطة برامجية جديدة، كما ان سياسة القناة ستكون من حق المشاهد فقط، ولن نقحم الخلافات الشخصية للعاملين بالقناة، في السياسة التحريرية.

ووجه عبد المعطي اعتذار للمستشار مرتضى منصور والإعلامي الرياضي خالد الغندور، عما بدر من رئيس القناة السابق، كما وجه اعتذار لجميع الشخصيات المحترمة التي نال منها رئيس القناة السابق، لتصفية خلافات شخصية، وأكد أن إكرامي الصباغ وأحمد سعيد أصبحا خارج حدود القناة نهائياً، وليس من حقهما التحدث باسم القناة، كما دعا الجميع لفتح صفحة جديدة مع قناة “crt” خلال الفترة المقبلة.