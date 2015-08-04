بالصور..وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية يزوران مواقع احتفال قناة السويس

أعرب اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، عن سعادتة لزيارة وزير الثقافة الدكتور عبدالواحد النبوى، المواقع المقام عليها احتفال افتتاح القناة الجديدة.

وقال الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، إن مشروع قناة السويس الجديدة من أعظم المشاريع على الإطلاق وكلنا سعداء بهذا الحدث، وأنه فخر لوزارة الثقافة المشاركة فى هذا الحدث الهام.

وأضاف وزير الثقافة، أن قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية يشاركون فى احتفالات افتتاح القناة، ومع هذا الاحتفال يدشن كتاب "قناة السويس والحلم المصرى"، الذى يتم توزيعه على كبار الزوار.

وتابع أن الوزارة تفتح للجماهير المسارح القومية للدخول مجانا يومى الأربعاء والخميس، ويوجد لدينا 15 عرضا مسرحيا.



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