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محافظ الإسكندرية يخصص 5 ملايين جنيه لإصلاح شبكات الفلكى

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محافظ الإسكندرية يخصص 5 ملايين جنيه لإصلاح شبكات الفلكى محافظ الإسكندرية يخصص 5 ملايين جنيه لإصلاح شبكات الفلكى
أكد اللواء يسرى هنرى، رئيس هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن هانى المسيرى محافظ الإسكندرية صدق على اعتماد مبلغ خمسة ملايين جنيه، تم تدبيرها من التبرعات للمحافظة للبدء الفورى فى إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى، بمناطق عزب الإصلاح بالفلكى.

وقال اللواء يسرى هنرى، إنه قبل نهاية هذا العام تقرر الانتهاء من تأهيل وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة رفع السيوف، التى تخدم مناطق وعزب المنتزه وشرق إسكندرية من 600 ألف متر مكعب فى اليوم إلى 800 ألف متر مكعب، وذلك بتكلفة نحو 40 مليون جنيه.

وأضاف هنرى، إن المحافظ هانى المسيرى عرض موقف طفح مياه الصرف الصحى بمنطقة الفلكى على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديد، وتقرر إعاده تأهيل وتطوير خطوط الصرف بالمناطق، التى يوجد بها عيوب فنية وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة الرفع بالسيوف بنسبة 25%، وذلك لاستيعاب حركة السكان والصرف المتزايدة بهذه المناطق.
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