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بالصور.. محافظ الدقهلية يزيل مبنى مخالفا شاهده أثناء مروه على الطريق

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قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إزالة مبنى مخالف على الأرض الزراعية بطريق بلقاس بدون ترخيص، أثناء جولته على الطريق لتفقد الحالة العامة للطريق، وبخاصة حالة المرور على الطريق.

وكان المحافظ أثناء جولته لاحظ وجود مبنى تابع لشركة لتجارة السيراميك وسط الأرض الزراعية بالطريق فقرر المحافظ النزول بنفسه، ومعه رجال الجهاز التنفيذى من مركز طلخا وبلقاس، وتأكد من عدم حصول صاحب المبنى على أية تراخيص أو اتخاذ أية إجراءات للتراخيص.

وعلى الفور أصدر المحافظ قررا بإزالة فورية للمبنى فى وجوده، واتصل بمدير الأمن لإرسال قوه للتمكين من التنفيذ، وهو ما تم على الفور بقوة أمنية، برئاسة نائب مدير الأمن، وتمت الإزالة على الفور.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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