الإهرامات تستقبل المصريين بالمجان احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة يوم الخميس القادم

تستقبل منطقة آثار الهرم جميع زائريها من المصريين بالمجان بعد غد الخميس تزامنا مع احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة, وذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار.

وأكد المركز الإعلامي لمنطقة آثار الهرم ` في تصريح اليوم الثلاثاء – أن المنطقة استعدت للمشاركة في احتفالات وزارة الآثار بافتتاح قناة السويس الجديدة, بما يتماشى مع هذا الحدث المهم, والذي يعد نقطة تحول في تاريخ البلاد, حيث تم وضع الأعلام المصرية بمدخل المنطقة, ولوحات ولافتات مدون عليها عبارات “قناة السويس هدية مصر للعالم” لتعريف السائحين والزوار بهذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الآثار وهيئة قناة السويس, تزويد المنطقة بجهاز “بروجكتور” للعد التنازلي لاحتفالات افتتاح القناة الجديدة, والذي سيستمر حتى منتصف بعد غد الخميس.

كانت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الآثار قد نظمت احتفالية فنية, مساء أمس الإثنين, على سفح أهرامات الجيزة بمنطقة الصوت والضوء, في إطار الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة, وحضر الحفل الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة, ومجموعة من السفراء والشخصيات العامة وممثلي الكنائس المصرية, وكان في استقبالهم فرقة التنورة والمزمار البلدي.