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السويس تطلق حملة ” معًا من اجل سويس نظيفة ” بمشاركة شباب المحافظة‎

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السويس تطلق حملة ” معًا من اجل سويس نظيفة ” بمشاركة شباب المحافظة‎ السويس تطلق حملة ” معًا من اجل سويس نظيفة ” بمشاركة شباب المحافظة‎

مبادرة ” معا من اجل سويس نظيفة “

واصلت حملة اعمال النظافة والتجميل بشوارع السويس التي انطلقت منذ يومان تحت شعار ” معا من اجل سويس نظيفة ” والتي اطلقها الجيش الثالث الميداني بالتعاون مع الجهاز التنفيذي وشباب مستقبل وطن و مبادرة وطن بلا اميه.

حيث بدأت اعمال النظافة والتجميل اليوم، بشارع ايران الى ميدان 24 اكتوبر، بمشاركة 150 شابًا و200 عسكري والعاملين في جهاز التجميل والنظافة بالمحافظة من اجل المنظر الجمالي لبناء السويس من جديد.

ومن جانبه صرح عبد الرحمن ناصر رئيس اتحاد طلاب جامعة السويس، ان المرحلة الاولى من اعمال النظافة ستنتهي يوم الخميس المقبل، بنظافة وتجميل شارع ناصر والجلاء ، وان المرحلة الثانية ستبدأ الاسبوع المقبل، لنظافة الشوارع الجانبيه وستغرق 7 ايام.

وأضاف ناصر ان المجال المفتوح امام جميع الشباب المتطوعين من اجل مشاركة في الحملة، والمساهمة في نظافة وتجميل مديتنا وعودة المنظر الجمالي لها.

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