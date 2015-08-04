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موريتانيا تعرض فيلمًا وثائقيًا حول قناة السويس الجديدة خلال احتفالها بعيدها الوطني

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موريتانيا تعرض فيلمًا وثائقيًا حول قناة السويس الجديدة خلال احتفالها بعيدها الوطني موريتانيا تعرض فيلمًا وثائقيًا حول قناة السويس الجديدة خلال احتفالها بعيدها الوطني

احتفلت السفارة المصرية في موريتانيا بالعيد الوطني، حيث دعا السفيرأحمد فاضل يعقوب والسيدة حرمه ما يقرب من ثمانمائة شخص، وقد تقدمهم وفد رسمي من الموريتانية ضم كل من وزيرة الخارجية فاطمة فال آل صوينع، والسيدة وزيرة الدولة للشئون الإفريقية والمغاربية خديجة أمبارك فال، والأمين العام لوزارة الخارجية الدكتور المختار ولد حند، فضلا عن أعضاء السلك الدبلوماسي وعدد من الشخصيات العامة.

وألقى السفير المصري أحمد فاضل يعقوب كلمة في هذه المناسبة حول ثورة يوليو 1952، والنقلة الاجتماعية والسياسية الكبرى التي أدت إليها، ليس فقط على مستوى ، بل على المستويات الإقليمية والعربية والدولية، وأكد السفير على عمق الروابط والعلاقات بين مصر وموريتانيا، وتطورها في كافة المجالات، وعبَّر عن الترحيب بالزيارة المرتقبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لمصر للمشاركة في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف السفير أن هناك لقاءات وتشاور مستمر بين قيادتي البلدين حول كل ما يهم المنطقة عربيًّا وأفريقيًّا ودوليًّا، كما أشاد السفير المصري أحمد فاضل يعقوب بالدور القوي ، والفعال، والمؤثر، الذي قامت به موريتانيا في عودة مصر للإتحاد الإفريقي في أعقاب تعليق عضويتها بعد ثورة 30 يونيو، ومؤكدًا على أن مصر لن تنسى هذا الموقف الموريتاني التاريخي. وتناول السفير المصري أهم ملامح التطور الجاري على مستوي العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تخلل الاحتفال عرض فيلم وثائقي حول مشروع قناة السويس الجديدة حظى بإعجاب الحاضرين.

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