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ضبط 4 عناصر إرهابية بأسوان خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية أثناء احتفالات افتتاح القناة

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ضبط 4 عناصر إرهابية بأسوان خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية أثناء احتفالات افتتاح القناة ضبط 4 عناصر إرهابية بأسوان خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية أثناء احتفالات افتتاح القناة

أرشيفية

تمكنت حملة من مباحث أسوان بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطني من ضبط 4 عناصر إرهابية بأسوان خططوا للقيام بأعمال تخريبية أثناء احتفالات أسوان بفتتاح قناة السويس الجديدة.

تمكنت القوات من ضبط كلا من ( سعد وهبي مغربي 45 سنة مدرس ومقيم دائرة مركز ادفو/ أشرف سعيد بشير 31 سنة عامل ومقيم دائرة مركز ادفو/ احمد عثمان محمد 49 سنة موظف ومقيم دائرة مركز ادفو ) و تحرر عن ذلك المحضر رقم (6158) إداري مركز ادفو لسنة 2015م ، كما تم ضبط المتهم/ محمد محمود علي 25 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دراو، وتحرر عن ذلك المحضر أرقم (13) إداري مركز دراو لسنة 2015م وجاري عرض المتهمين على النيابة.

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