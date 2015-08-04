ضبط 4 عناصر إرهابية بأسوان خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية أثناء احتفالات افتتاح القناة

تمكنت حملة من مباحث أسوان بالاشتراك مع مباحث الأمن الوطني من ضبط 4 عناصر إرهابية بأسوان خططوا للقيام بأعمال تخريبية أثناء احتفالات أسوان بفتتاح قناة السويس الجديدة.

تمكنت القوات من ضبط كلا من ( سعد وهبي مغربي 45 سنة مدرس ومقيم دائرة مركز ادفو/ أشرف سعيد بشير 31 سنة عامل ومقيم دائرة مركز ادفو/ احمد عثمان محمد 49 سنة موظف ومقيم دائرة مركز ادفو ) و تحرر عن ذلك المحضر رقم (6158) إداري مركز ادفو لسنة 2015م ، كما تم ضبط المتهم/ محمد محمود علي 25 سنة سائق ومقيم دائرة مركز دراو، وتحرر عن ذلك المحضر أرقم (13) إداري مركز دراو لسنة 2015م وجاري عرض المتهمين على النيابة.