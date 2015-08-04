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بالصور.. افتتاح كوبرى المنيل المنهار بالدقهلية بعد إصلاحه الخميس المقبل

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أكد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، انتهاء العمل فى كوبرى المنيل بداية طريق رافد جمصة وسوف يتم افتتاحه يوم الخميس المقبل، بعد انتهاء أعمال الصيانة وإعادة بناء الجزء الهابط من الكوبرى منذ يونيو الماضى، والذى ترتب عليه غلق الكوبرى وطريق رافد جمصة، وتحويل مسار الطريق إلى طريق بلقاس القديم، وهو ما أدى الى اختناقات مرورية شديدة.

وأمر المحافظ خلال الجولة برفع كل الإشغالات الخاصة بأعمال البناء، أو أى مخلفات أخرى اليوم قبل بدء تشغيل الكوبرى، وذلك حرصًا على سلامة الكوبرى وعدم استغلال تلك الإشغالات بشكل يؤثر من الناحية الأمنية.

وكانت الشركة المنفذة طلبت مد أجل تسليم الكوبرى ليوم الخامس عشر من الشهر الجارى، وهو ما رفضه المحافظ وطالبهم بالتسليم فى الموعد المحدد.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ بمركز طلخا للاطمئنان على حالة طريق رافد جمصة.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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