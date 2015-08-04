محافظ الإسكندرية: الشواطئ بالمجان يوم افتتاح قناة السويس الجديدة

أعلن هاني المسيري محافظ الإسكندرية اليوم، أن احتفاليات المحافظة بافتتاح قناة السويس الجديدة ستبدأ في نفس الوقت من ميدان النصب التذكاري بالمنشية وهو المكان الذي يحيي ذكرى إعلان تأميم قناة السويس منه ، مؤكدا أن شواطى المحافظة ستفتح أبوابها للزوار هذا اليوم بالمجان.

وأكد المسيري، أن الإسكندرية ستكون أكثر المحافظات تميزا في احتفالاتها، وسيتم نقل الحفل مباشر عن طريق شاشات عرض كبيرة بالشواطئ وشوارع الثغر والميادين العامة، وتم تزيين جميع أنحاء المحافظة بأعلام مصر وأعلام قناة السويس، ووضع الإعلام على أعمدة الإنارة.

وأعلن اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالثغر أن الهيئة ستقدم لجميع مواطني الإسكندرية وزوارها بمناسبة الاحتفالية تخفيض 50% على جميع العربات المميزة والمكيفة والسياحية " ترام كافيه 1 ، 2 وجاوزت كافيه " ، مشيرا إلى أن احتفالية الهيئة ستبدأ مساء اليوم بافتتاح المرحلة الخامسة من تطوير وسائل النقل العام وافتتاح ترام كافيه 2 ، ومجانا من الساعه 6 مساءا الي 9 مساءا.

وتتضمن احتفالات الإسكندرية أيضا تقديم عرض بالموتوسيكلات المائية في الميناء الشرقي ، وعمل موكب بالزهور يجوب الكورنيش من داخل حدائق المنتزه وحتى المكتبة ثم ميدان المنشية ليلقي المحافظ كلمته من المنصة التي أعلن منها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس ، كما سيتم عمل عروض كرنفالية يشترك فيها شباب من مراكز الشباب والكليات وعرض بالألعاب النارية فى منطقة الميناء الشرقية وذلك دون تكلفة الدولة أى أموال، فجميع نفقات الاحتفال بافتتاح قناة السويس بفضل المجتمع المدني ورجال الأعمال من محبي مدينة الإسكندرية ؛ كما ستقوم مديرية الثقافة بتنظيم فرق للفنون الشعبية لتمثل الاسكندرية أمام الرئيس.

وسيتم إقامة احتفال فى أكبر الميادين بكل حي، و من المقرر أن يتم الاحتفال بافتتاح ميدان سيدي جابر بحي شرق و حديقة الخالدين بحي وسط و صينية الورديان بحي غرب و أمام قصر رأس التين بحي الجمرك وميدان محمد نجيب بحي المنتزه و صينية البرج بحي العامرية، وصينية بهيج بمدينة برج العرب.

ومن المقرر أن يتم التجمع لتجهيز سيارات الزهور قبل الحدث بساعتين داخل حدائق المنتزه والتحرك من هناك على طول الكورنيش والتوقف عند عدة نقاط على الكورنيش.



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