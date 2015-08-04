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كلية التربية بجامعة دمنهور تنظم ملتقى فكريًا عن قناة السويس الجديدة

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كلية التربية بجامعة دمنهور تنظم ملتقى فكريًا عن قناة السويس الجديدة كلية التربية بجامعة دمنهور تنظم ملتقى فكريًا عن قناة السويس الجديدة
نظمت كلية التربية بجامعة دمنهور، ملتقى فكريًا عن الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لمحور قناة السويس الجديدة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى، ومركز الإبداع الفنى بدمنهور.

شارك فى الملتقى الخبير العسكرى اللواء محمد الصول، والدكتور عادل البنا، عميد كلية التربية، ومحمد أسامة مدير مركز الإبداع.

وأكد اللواء محمد الصول، الخبير العسكرى، أن مشروع قناة السويس الجديدة هو نقلة اقتصادية ووطنية، وأحد معجزات الشعب المصرى الذى أبهر العالم عبر التاريخ، وهى نتاج ومحصلة إنجازات الرئيس عبد الفتاح، السيسى خلال عام مضى.

وأضاف أن حفر قناة السويس الجديدة، ليس مقصورًا على عبور البواخر العالمية فقط، بل سيساهم فى التنمية الاقتصادية لمصر على مدار 20 سنة قادمة، إذ تم حفر20 مزرعة سمكية، تستوعب تشغيل أكثر من 20 ألف شاب، بالإضافة إلى حفر6 أنفاق ببورسعيد، والإسماعيلية، لمرور السيارات والقطارات.

وأشار اللواء محمد الصول، إلى ارتباط الجيش المصرى بحفر قناة السويس القديمة منذ عهد الخديوى سعيد، موضّحًا أن نسبة المجندين وصلت فى هذا الوقت إلى 30% من إجمالى عدد السكان، وكان المجند المصرى يؤدى خدمة شهر فى حفر القناة.

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