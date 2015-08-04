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بالصور.. وزير الثقافة يصل الإسماعيلية لتفقد موقع الاحتفال بقناة السويس

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وصل إلى الإسماعيلية، منذ قليل، الدكتور عبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، والوفد المرافق له من قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات الثقافية إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لزيارة وتفقد مواقع احتفال الوزارة بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتفقد الوزير منصات الاحتفالات والمسرح، الذى سيقام عليه الحفل الليلى للوقوف على جاهزية وتمام كافة الاستعدادات اللازمة للاحتفالية العالمية بافتتاح القناة الجديدة.

وكان فى استقبال الوزير اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية.
>اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

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