جوارديولا: شفاينشتايجر سينجح مع مانشستر يونايتد في حالة واحدة

يؤمن بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ أن باستيان شفاينشتايجر لاعب الفريق البافاري السابق ومانشستر يونايتد الحالي قد يحقق النجاح في الدوري الإنجليزي بشرط أن تبتعد عنه الإصابات.

وأكد جوارديولا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة تيليجراف الإنجليزية أن شفاينشتايجر لم يكن لائقا للمشاركة بشكل دائم خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب تعرضه لإصابات متكررة.

وأضاف"عندما لا يعاني من إصابات، فأنا مقتنع جدا بأنه سوف يحقق النجاح مع مانشستر يونايتد، هو لاعب رائع حقا".

واستدرك"لكن لسوء الحظ أن خلال الثلاث سنوات الأخيرة لم يكن في حالة جيدة تسمح له للمشاركة باستمرار".

وأكمل"أتمنى أن يلعب بشكل جيد هناك في إنجلترا، أتمنى أن يحدث ذلك".

في الوقت ذاته كان الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ فرانز بكنباور اقترح بأن شفاينشتايجر كان عليه الانتقال للدوري الأمريكي بدلا من الإنجليزي متوقعا أن يعاني بسبب طبيعة المسابقة في إنجلترا وقوتها البدنية.

ورد شفاينشتايجر على بكنباور قائلا:"أشعر بأن الأمر يمثل تحدي بالنسبة لي، أشعر أنني بخير، الموسم الماضي كنت أعاني من الإصابات حتى شهر أكتوبر بسبب المشاركة في كأس العالم".

وأكمل"لكن بعد ذلك كنت أشعر أنني بحال جيد، بالطبع عندما أكبر في السن فإنني أحتاج وقتا أطول للتعافي، فهذا أمرا طبيعيا".

وأتم"لكن أعتقد أنني أمتلك خبرات عديدة خاصة خاصة في المباريات الكبرى، وهذا يعطيني ميزة دائما".