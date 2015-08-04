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هشام رامز : البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة افتتاح قناة السويس

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هشام رامز : البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة افتتاح قناة السويس هشام رامز : البنوك إجازة الخميس المقبل بمناسبة افتتاح قناة السويس

هشام رامز محافظ البنك المركزي

قرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بعد غد الخميس، بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، على أن تعاود العمل يوم الأحد 9 أغسطس. وقالت مصادر مصرفية ، إن ماكينات الصراف الآلى ATM التابعة للبنوك العاملة فى –39 بنكًا– والتى يصل عددها إلى 7290 ماكينة، تعمل على مدار 24 ساعة يوميًا لتلبية حاجة المواطنين من النقدية، مؤكدة أنه يتم تغذيتها بشكل دورى بالكاش. وارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية إلى 7290 ماكينة فى نهاية ديسمبر 2014 مقارنة بـ 6870 ماكينة فى نهاية يونيو 2014، بزيادة قدرها 420 ماكينة خلال 6 أشهر، وفقًا لما أورده تقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى. جدير بالذكر أن إجمالى ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – لمستوى تاريخى جديد ليسجل 1.615 تريليون جنيه، فى نهاية شهر فبراير الماضى، مقارنة بـ 1.594 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى.

 

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