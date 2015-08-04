مدير أمن بورسعيد يتفقد استعدادت تأمين احتفال قناة السويس الجديدة

قام اللواء محمود الديب، مدير أمن محافظة بورسعيد، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بعدد من ميادين المحافظة في إطار استعدادات مديرية أمن بورسعيد، بتأمين أحتفالات شعب بورسعيد تزامنًا مع افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال مدير أمن بورسعيد، إن هناك تدابير واستعدادات أمنية مكثفة اتخذتها مديرية أمن بورسعيد لتأمين احتفالات شعب بورسعيد بافتتاح قناة السويس الجديدة من، خلال تكثيف التواجد الأمني ونشر الخدمات السرية وعمل تمركزات أمنية بمحيط الأماكن الحيوية والهامة والأماكن المخصصة لاحتفالات المواطنين بهذا الحدث العالمى متمنيًا تعاون الجميع في الإبلاغ عن أى شئ غير طبيعي أو مدعي للشبهة.

وفى إطار أهم الخطوط العريضة للسياسة الأمنية بالمحافظة، تم تغيير بعد المحاور المرورية حتى انتهاء الاحتفالات وإغلاق بعض شوارع بورسعيد أمام مرور السيارات و العمل بمحاور بديلة حيث سيتم تغيير بعض خطوط السير أمام السيارات فقط.