أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مدير أمن بورسعيد يتفقد استعدادت تأمين احتفال قناة السويس الجديدة

Google+ Print
مدير أمن بورسعيد يتفقد استعدادت تأمين احتفال قناة السويس الجديدة مدير أمن بورسعيد يتفقد استعدادت تأمين احتفال قناة السويس الجديدة

قام اللواء محمود الديب، مدير أمن محافظة بورسعيد، بجولة ميدانية تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بعدد من ميادين المحافظة في إطار استعدادات مديرية أمن بورسعيد، بتأمين أحتفالات شعب بورسعيد تزامنًا مع افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقال مدير أمن بورسعيد، إن هناك تدابير واستعدادات أمنية مكثفة اتخذتها مديرية أمن بورسعيد لتأمين احتفالات شعب بورسعيد بافتتاح قناة السويس الجديدة من، خلال تكثيف التواجد الأمني ونشر الخدمات السرية وعمل تمركزات أمنية بمحيط الأماكن الحيوية والهامة والأماكن المخصصة لاحتفالات المواطنين بهذا الحدث العالمى متمنيًا تعاون الجميع في الإبلاغ عن أى شئ غير طبيعي أو مدعي للشبهة.

وفى إطار أهم الخطوط العريضة للسياسة الأمنية بالمحافظة، تم تغيير بعد المحاور المرورية حتى انتهاء الاحتفالات وإغلاق بعض شوارع بورسعيد أمام مرور السيارات و العمل بمحاور بديلة حيث سيتم تغيير بعض خطوط السير أمام السيارات فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا