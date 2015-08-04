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قطان: الملك سلمان صافح خالد مشعل ضمن المصافحين وخاشقجى لايمثل موقف المملكة

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قطان: الملك سلمان صافح خالد مشعل ضمن المصافحين وخاشقجى لايمثل موقف المملكة قطان: الملك سلمان صافح خالد مشعل ضمن المصافحين وخاشقجى لايمثل موقف المملكة
قال السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى وعميد السلك الدبلوماسى العربى، إن موضوع خالد مشعل تم إيضاحه من قبل، مؤكدا أن العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، صافحه فقط بين مجموعة كبيرة من المصافحين بعد الصلاة فى الحرم، وأصدرنا بيانا بهذا المعنى.

وأكد السفير أحمد قطان فى لقاء جمعه برؤساء تحرير الصحف المصرية وعدد من الكتاب المصريين أن جمال خاشقجى لا يمثل موقف المملكة العربية ، كما أن جمال وفهمى هويدى قالا من قل أن المملكة العربية السعودية ستغير سياستها، "ولكن ردودنا على ذلك ظهرت فى شرم الشيخ عندما تم الإعلان عن 4 مليارات دولار دعم لمصر".

حضر اللقاء خالد صلاح، رئيس تجرير اليوم السابع ، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق ، ومجدى سرحان ، رئيس تحرير الوفد ، وعلاء حيدر ، ومحمود مسلم ، وأشرف العشرى وأسماء الحسينى ومجموعة من الكتاب الصحفيين.

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