سفير السعودية بالقاهرة: البعض يتخذ من "الوهابية" سبيلاً للهجوم على المملكة

وأضاف القطان خلال استقباله عددا من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب منذ قليل: "الإرهاب له أسباب كثيرة أبعد كثيرا من فكرة أو فقه، هناك من يلونون التفسيرات لتخدم أهدافهم المتطرفة والإرهابية بصرف النظر عن الفقه أو المنهج الذى يتبعونه".
وتابع: "هناك بعض الناس يتزيدون فى الهجوم، ويخطئون عندما يعتبرون الوهابية مذهباً وليس دعوة، وهذا دليل أنهم يجهلون ماذا يكتبون".
حضر اللقاء خالد صلاح، رئيس تجرير اليوم السابع ، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق ، ومجدى سرحان ، رئيس تحرير الوفد ، وعلاء حيدر ، ومحمود مسلم ، وأشرف العشرى وأسماء الحسينى ومجموعة من الكتاب الصحفيين.
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