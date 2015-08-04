سفير السعودية بالقاهرة: البعض يتخذ من "الوهابية" سبيلاً للهجوم على المملكة

قال السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ، وعميد السلك الدبلوماسى العربى ومندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية، إن بعض الكتاب يتخذون من الوهابية طريقاً للهجوم على المملكة، ويعتبرون أنها أصل التطرف ويتخذون ذلك جسرا للهجوم على المملكة وأنا أقول لكم لماذا لم أتطرف أنا وقد تعلمت بالمناهج السعودية ولماذا لم يتطرف الشعب السعودى بل ولماذا يقف الشعب السعودى نفسه ضد التطرف والإرهاب.

وأضاف القطان خلال استقباله عددا من رؤساء تحرير الصحف المصرية والكتاب منذ قليل: "الإرهاب له أسباب كثيرة أبعد كثيرا من فكرة أو فقه، هناك من يلونون التفسيرات لتخدم أهدافهم المتطرفة والإرهابية بصرف النظر عن الفقه أو المنهج الذى يتبعونه".

وتابع: "هناك بعض الناس يتزيدون فى الهجوم، ويخطئون عندما يعتبرون الوهابية مذهباً وليس دعوة، وهذا دليل أنهم يجهلون ماذا يكتبون".

حضر اللقاء خالد صلاح، رئيس تجرير اليوم السابع ، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق ، ومجدى سرحان ، رئيس تحرير الوفد ، وعلاء حيدر ، ومحمود مسلم ، وأشرف العشرى وأسماء الحسينى ومجموعة من الكتاب الصحفيين.

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