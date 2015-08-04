أخبار عاجلة

8 الصبح - هالة الزغندي مؤلفة مسلسل حجر جهنم تكشف عن اسباب تخوفها من ممثلات المسلسل -
8 الصبح - مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" هالة الزغندي تكشف عن أسباب خروج المسلسل من سباق رمضان -
8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يكرم شركات التكريك بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
كرم اليوم اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، المهندس وجدى زكى، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، والشركات الأجنبية التى قامت بأعمال التكريك بقناة السويس الجديدة، وهى أربع شركات التحالف: فان وارد الهولندية - بسكالس البلجيكية - جان دى نول وشركة الجرافات الإماراتية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمحافظة الإسماعيلية.

وقال محمد سالم، رئيس جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة، إن المحافظ كرم عددًا من المسئولين عن الشركات المصرية المشاركة فى أعمال حفر وتكريك قناة السويس الجديد، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال الحفر فى الموعد الذى حدده رئيس الجمهورية، كما تم تقديم الدروع التذكارية والهدايا وأعلام المحافظة.

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365