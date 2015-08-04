بالصور.. محافظ الإسماعيلية يكرم شركات التكريك بقناة السويس الجديدة

كرم اليوم اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، المهندس وجدى زكى، مدير إدارة الكراكات بهيئة قناة السويس، والشركات الأجنبية التى قامت بأعمال التكريك بقناة السويس الجديدة، وهى أربع شركات التحالف: فان وارد الهولندية - بسكالس البلجيكية - جان دى نول وشركة الجرافات الإماراتية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمحافظة الإسماعيلية.

وقال محمد سالم، رئيس جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة، إن المحافظ كرم عددًا من المسئولين عن الشركات المصرية المشاركة فى أعمال حفر وتكريك قناة السويس الجديد، وذلك بمناسبة انتهاء أعمال الحفر فى الموعد الذى حدده رئيس الجمهورية، كما تم تقديم الدروع التذكارية والهدايا وأعلام المحافظة.



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