القوى العاملة تعلن الخميس يوم عمل عادى للقطاع الخاص وليس إجازة

أعلنت القوى العاملة والهجرة، عدم وجود قرار رسمى باعتبار يوم الخميس القادم، إجازة رسمية للقطاع الخاص، بمناسبة احتفالات مصر بقناة السويس الجديدة، وأن قرار الحكومة للقطاع العام فقط.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الوزارة هيثم سعد الدين، لـ"اليوم السابع" أن عدد أيام الإجازات والعطلات السنوية متفق عليها مع أصحاب الأعمال ولا يمكن زيادتها بقرار منفرد من القوى العاملة، لذلك لن يكون يوم الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص.

كان مجلس الوزراء، قد قرر اعتبار الخميس المقبل، الموافق السادس من أغسطس لعام 2015، إجازة رسمية تُعطل فيه المصالح الحكومية، وذلك احتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة، وذلك مشاركة من الحكومة للعاملين بها احتفالاتهم بافتتاح هذا الإنجاز العظيم، حتى يتمكنوا من متابعة الاحتفالات.