أحد السائقين العالقين فى العراق: السفير المصرى وعدنا بحل الأزمة

أكد جمال أبو العينين أحد السائقين العالقين على حدود العراق منذ 22 يومًا لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى وعدًا من السفير المصرى بالعراق بإنهاء أزمتهم فى خلال 48 ساعة بعد التواصل مع السلطات العراقية.

وكان "اليوم السابع" قد تابع مشكلة 5 سائقين مصريين عالقين على الحدود العراقية منذ 3 أسابيع، بعد أن تم احتجازهم بسبب إغلاق الحدود وقامت عناصر ترتدى ملابس عسكرية بالاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم، وكان العالقين قد وجهوا رسالة استغاثة للرئيس عبد الفتاح السبسى لمساعدتهم.

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http://www.youm7.com/story/2015/7/31/5%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%883-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%AB%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1/2285776#.VcDD4vmqqko