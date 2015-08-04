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الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى منتصف أغسطس الحالى

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الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى منتصف أغسطس الحالى الأرصاد: استمرار الموجة الحارة حتى منتصف أغسطس الحالى
أكد الدكتور وحيد سعودى، المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، أن توقعات خبراء هيئة الأرصاد تشير إلى أنه لا توجد تغيرات جوهرية فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الارتفاع الشديد فى الحرارة سيظل حتى منتصف الشهر الحالى على أقل تقدير.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الأجواء ستظل حارة الى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى ارتفاع الرطوبة النسبية على بعض المناطق أحيانًا خاصة شمال البلاد، ما يؤدى الى شعور إضافى بالحرارة، مع استمرار تشكل الشبورة صباحًا.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم هيئة الأرصاد الجوية، السبب فى الأجواء الحارة التى تشهدها البلاد، أن المنطقة تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمى، بجانب رياح ما بين شرقية إلى شمالية شرقية قادمة من شبه الجزيرة العربية ما يؤدى الى الارتفاع فى درجات الحرارة وكذلك نسبة الرطوبة.

وتواجد فرصة لتشكل سحب ركامية رعدية على مرتفعات جنوب سيناء، قد تمتد إلى إجزاء من مرتفعات البحر الأحمر، يصحبها هطول للأمطار، وهو أمر قليل الحدوث فى مثل هذا الوقت من العام ولكن سبق تسجيله فى بعض المناسبات مثل اغسطس 2010، و تزداد هذه الفرص بشكل خاص اليوم الثلاثاء.
>"الأرصاد": طقس اليوم شديد الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 37 درجة
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