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السفير السعودى: عبد الله صالح دمر اليمن.. وعلى إيران ألا تختبر قوتنا

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السفير السعودى: عبد الله صالح دمر اليمن.. وعلى إيران ألا تختبر قوتنا السفير السعودى: عبد الله صالح دمر اليمن.. وعلى إيران ألا تختبر قوتنا
قال السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى وعميد السلك الدبلوماسى العربى ومندوب المملكة العربية لدى الجامعة العربية إن على عبد الله صالح هو الذى دمر اليمن، وأهدر أموال المساعدات، وضيع على شعبه فرص الاستقرار، مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك من يتصور أنتا سنسمح لإيران بالعبث بكل الدول العربية فلن نقبل بذلك".

وأكد السفير أحمد قطان فى لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المصرية ومجموعة من الكتاب المصريين أن اليمن خط أحمر "ولن نسمح لإيران بأن تعبث بأمن المنطقة إلى هذا الحد، وكل ما أطلبه من إيران ألا تختبر قوتنا لأننا عازمون على مواجهة ذلك".

وقال السفير أحمد قطان إن الإيرانيين يحاولون العبث بأمن المنطقة سواء فى لبنان أو سوريا أو العراق وحاولوا فى البحرين.
>وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين أن المملكة لم تسع فى أى وقت لحرب شاملة وتفاعلت مع كل المبادرات السلمية واستجابت لطلبات الهدنة وكل مرة يكسر الحوثيون وعلى عبد الله صالح الهدنة الهدنة، وليس المملكة.

وأوضح قطان أن إيران تسعى دائما للهيمنة من خلال خلق دولة داخل الدولة فى كل بلد عربى، كما حدث فى اليمن وكما حاولت مع الحوثيين.

حضر اللقاء خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، ومجدى سرحان، رئيس تحرير الوفد، وعلاء حيدر، ومحمود مسلم رئيس تحرير المصرى اليوم، وأشرف العشرى وأسماء الحسينى ومجموعة من الكتاب الصحفيين .


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مصر 365

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