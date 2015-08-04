بالفيديو..نشرة اليوم السابع:أمريكا تسلم مصر 5 أبراج دبابات”أبرامزM1 A1?"..مع على الكشوطى

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين:

السفارة الأمريكية بالقاهرة: تسليم مصر 5 أبراج دبابات “أبرامز أم1 أيه1?

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.>وصول وفود أمريكا وإنجلترا وتايلاند وألمانيا المشاركين باحتفالية القناة

10 أكتوبر.. أولى جلسات استئناف الفنان أحمد عز على حكم نسب “طفلى زينة”

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