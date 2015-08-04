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بالفيديو..نشرة اليوم السابع:أمريكا تسلم مصر 5 أبراج دبابات”أبرامزM1 A1?"..مع على الكشوطى

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بالفيديو..نشرة اليوم السابع:أمريكا تسلم مصر 5 أبراج دبابات”أبرامزM1 A1?"..مع على الكشوطى بالفيديو..نشرة اليوم السابع:أمريكا تسلم مصر 5 أبراج دبابات”أبرامزM1 A1?"..مع على الكشوطى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين:


>وصول وفود أمريكا وإنجلترا وتايلاند وألمانيا المشاركين باحتفالية القناة

السفارة الأمريكية بالقاهرة: تسليم 5 أبراج دبابات “أبرامز أم1 أيه1?

10 أكتوبر.. أولى جلسات استئناف الفنان أحمد عز على حكم نسب “طفلى زينة”

الزمالك يعرض 600 ألف دولار لشراء مهاجم صن داونز

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مصر 365

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