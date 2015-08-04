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سفير السعودية: خادم الحرمين أناب محمد بن سلمان لحضور احتفالات قناة السويس

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قال السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين فى وعميد السلك الدبلوماسى العربى ومندوب المملكة العربية لدى الجامعة العربية إن العاهل السعودى، الملك سلمان أناب الأمير محمد بن سلمان للمشاركة فى احتفالات مصر بقناة السويس.

وأوضح فى لقاء مع رؤساء الصحف المصرية وعدد من الكتاب المصريين أن دور مصر والسعودية أساسى فى حماية الأمن القومى العربى وأمن باب المندب هو أمن قناة السويس ودور مصر هنا نابع من مصلحة أساسية لأمن مصر وللأمن القومى العربى.

اليوم السابع -8 -2015

وقال قطان إن إيران لن تغير سياستها فى النزوع الإمبراطورى ورغبتها فى السيطرة على الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن استعادة عدن هى الطريق لاستعادة كل اليمن ثم ستبدأ عملية إعادة البناء بالكامل.

اليوم السابع -8 -2015

حضر اللقاء خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع ، والكاتب الصحفى مجدى الجلاد ، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق ، ومجدى سرحان ، رئيس تحرير الوفد ، وعلاء حيدر ، ومحمود مسلم ، وأشرف العشرى وأسماء الحسينى ومجموعة من الكتاب الصحفيين .


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