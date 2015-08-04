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حبس خفير بتهمة تجميع المواد البترولية بالبحيرة

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حبس خفير بتهمة تجميع المواد البترولية بالبحيرة حبس خفير بتهمة تجميع المواد البترولية بالبحيرة
قررسامح حشيش رئيس نيابة وادى النطرون حبس 4" إ . ش . م " خفير خصوصي ومقيم النشو البحري مركز كفر الدوار وضبط وإحضار " أ . ب "هارب" لاتهامهما بتجميع المواد البترولية ، "بنزين 80"، لمعالجتها بمواد كيميائية من خلال خلطها بالفحم المنشط والتراب المبيض لإعادة بيعها بالسوق السوداء علي أنها بنزين 92 بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، شنت حملة مكبرة ، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط " إ .ش " خفير خصوصي ومقيم النشو البحري مركز كفر الدوار حال قيامه بحراسة أرض مسورة بالطوب الابيض ملك " أ ب ع "هارب" الكائنة بقرية جابر بن حيان دائرة مركز وادي النطرون وضبط بداخلها "8" تانكات كبيرة الحجم أحدهم مدفون تحت سطح الارض تحوي حوالي سبعون ألف لتر بنزين 80 مدعم، عدد "2" شيكارة فحم منشط بإجمالي وزن 50 كيلو عدد "1" شيكارة تراب تبيض بإجمالي وزن 25 كيلو بمواجهه المتهم المضبوط .

وأقر بقيام مالك الأرض بتجميع المواد البترولية "بنزين 80" لمعالجتها بمواد كيميائية من خلال خلطها بالفحم المنشط والتراب المبيض لإعادة بيعها بالسوق السوداء علي أنها بنزين 92 بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

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مصر 365

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