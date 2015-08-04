بدء تسجيل طلبة الدراسة المنزلية وتعليم الكبار 23 أغسطس

قررت وزارة التربية والتعليم بدء تسجيل الطلبة في مراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية في 23 أغسطس الجاري وحتى العاشر من شهر سبتمبر المقبل.

ووفقا للقرار الصادر في هذا الشأن فإن سن القبول في مراكز تعليم الكبار والدراسة المنزلية سيشمل كل من تجاوز عمره الحد الأقصى للقبول في التعليم العام والخاص .. و تشمل الفئات المستهدفة في عملية القبول لتعليم الكبار جميع المراحل الدراسية وتقتصر على الصف السابع إلى الثاني عشر بالنسبة للدراسة المنزلية.

وراعت الوزارة في القرار الصادر تحقيق أقصى غايات المصلحة العامة للطلبة الراغبين في التسجيل عبر تسهيل الاجراءات وتبسيطها مع امكانية التسجيل الالكتروني عن طريق نظام" sis " باستخدام بطاقات الهوية الشخصية.

وتسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين المستوى التعليمي للطلبة ووضعه في مساره الصحيح بما يتناسب مع تطلعات الدولة في الوصول إلى تعليم من الطراز الأول عبر الاهتمام بكل فئات المجتمع الراغبة في الدراسة ومن ضمنهم تعليم الكبار والدراسة المنزلية والتعليم المهني المستمر ومحو الأمية .

وتتولى إدارات المناطق التعليمية وإدارات المراكز المعنية في تعليم الكبار والدراسة المنزلية تسيير عملية التسجيل وفق ضوابط معينة تتمثل في منح أولوية التسجيل للناجحين في العام الدراسي المنصرم ثم المستجدين والراسبين بحسب الشواغر.. في حين تتولى الإدارات توجيه الطلبة العاملين بنظام الورديات والمكلفين بالمهام والدورات الرسمية ذات المدد الطويلة وكذلك الذين يتم تكليفهم بالمهام الرسمية أثناء دراستهم المسائية للتسجيل في الدراسة المنزلية.

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